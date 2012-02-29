Фруктовый чай вреден для зубов

Исследователи считают, что фруктово-ягодные чаи подвергают опасности здоровье зубов, сообщают зарубежные СМИ.

Ученые провели исследование, в ходе которого изучали влияние фруктовых чаев на здоровье зубов. Оказалось, что особенно опасны чаи с лимоном и черной смородиной, так как они содержат множество кислот, агрессивных для зубной эмали. Эксперты рекомендуют не употреблять часто фруктовые чаи, чтобы не подвергать здоровье зубов дополнительному риску.

Как показало исследование, опасность для здоровья зубов представляют и некоторые лекарства, такие как антидепрессанты и бета-блокаторы. Дело в том, что эти препараты приводят к снижению выработки слюны, из-за чего высыхает слизистая рта и таким образом снижается защита от разрушения зубов.

amn.net.ua