Какие продукты необходимы для отличной работы мозга

Хочешь на работе, и не только быстро соображать и выполнять самые сложные задачи? Тогда знай, что нашему мозгу особенно необходимы витамины Е, С и А.

Особенно много витамина Е, который защищает клетки мозга, содержится в растительном, в частности в оливковом масле, а также в сливочном масле, молоке, яйцах, зелени, шпинате и мясе.

Витамин С отлично активизирует мыслительные процессы. Так что лимоны, мандарины, апельсины и грейпфруты незаменимы для эффективной работы. Витамин С в большом количестве есть в укропе, зелень петрушки, черной смородине, облепихе и шиповнике. Поэтому, если хочешь поразить всех своей работоспособностью, замени черный чай сиропом из шиповника.

Витамин А, который стимулирует работу мозга, содержится в печени трески, болгарском перце, молочных продуктах и рыбе. Максимально стимулируют активность мозга также глюкоза, которая содержится в меде.

Чтоб улучшить память, необходимы фолиевая кислота, витамины В12 и В6, которые содержатся в цельнозерновых, в крупе, пшеничных отрубях, проросшей пшенице. Также орехи содержат витамин Е, который предотвращает ухудшение памяти. От временной потери памяти помогает экстракт черники.

В рыбе, масле из грецких орехов и льняных семечек содержатся кислоты омега-3, которые необходимые для здоровья нервной системы. В рыбе также содержится йод, который улучшает ясность ума. А горсть тыквенных семечек в день – это необходимая доза цинка, который улучшает память и мышление.

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