50-метровый астероид пролетит очень близко к Земле

Астероид 2012 DA14 диаметром около 50 метров, обнаруженный испанскими астрономами в четверг, 23 февраля, ровно через год вернется и пролетит очень близко к нашей планете, ниже орбит геостационарных спутников, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НАСА.

Как передает РИА Новости, астероид 2012 DA14 был обнаружен на испанской обсерватории Ла Сагра (OLS - Observatorio Astronomico de La Sagra) в провинции Гранада. Затем наблюдения испанских астрономов были подтверждены французскими, итальянскими и американскими учеными.

Астрономы установили, что 2012 DA14 относится к астероидам семейства Аполлона, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Именно к этому типу принадлежат около двух третей известных астероидов, сближающихся с Землей (NEA). Согласно предварительным данным, абсолютная звездная величина астероида составила 24,24. Это означает, что размер небесного тела может составлять от 40 до 95 метров.

Расчеты показывают, что 15 февраля 2013 года, в 19.25 по Гринвичу астероид пролетит на расстоянии 0,00018 астрономической единицы, то есть в 26,9 тысячи километров от Земли. Это расстояние меньше высоты орбит геостационарных спутников, которые находятся на высотах около 35 тысяч километров. Астрономы в дальнейшем будут уточнять орбиту астероида и дистанцию его будущего «свидания» с Землей.