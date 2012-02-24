Магнитные порталы соединяют Землю и Солнце

Пока вы читаете эти строки, может произойти такое, о чем до недавнего времени ученые даже и не догадывались. Может открыться магнитный портал, соединяющий Землю и Солнце. И тогда тонны энергетических частиц могут обрушиться на нашу планету всего за каких-то пару минут, которые уйдут у вас на то, чтобы дочитать этот пост до конца.

«Это называется перераспределение перетоков энергии (FTE), — говорит Дэвид Сибек, ученые космического научного центра Goddard Space Flight Center. – Еще десять лет назад я был полностью уверен, что подобных вещей не существует, однако сейчас данные показывают обратное».

Ученые давно подозревали, что существует связь между Землей и Солнцем. Магнитосфера Земли заполнена энергетическими частицами солнца, которые приносят солнечные ветра. Эти частицы проникают в магнитосферу по линиям магнитных полей, которые можно увидеть с земли при помощи специальных приборов и проследить их путь до самого солнца.

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