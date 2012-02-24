Что делать при судорогах

При приступах судорог можно натирать больное место горчичным маслом. В качестве профилактики можно утром и вечером протирать подошвы ног лимонным соком, давая ему высохнуть и лишь затем одевать носки или обувь. Такое лечение нужно проводить в течение двух недель, затем делается длительный перерыв.

Существует несколько упражнений, выполняя которые, можно значительно уменьшить проявление судорог ног.

• Лягте на спину, вытянув руки вдоль туловища и выпрямив ноги. Не отрывая пятку от кровати, вытяните левую ногу как можно дальше, потянув носок на себя. Через 5 секунд расслабьте ногу и выполните движение правой ногой, а затем двумя ногами сразу. Повторите 5 раз.

• Приподнимитесь на носках, так, чтобы пятки высоко оторвались от пола, и резко опустите их на пол. Выполните 10 раз.

• Встаньте на пятки, согните поднятые пальцы ног и постарайтесь сохранить равновесие в таком положении в течение 10 секунд. Повторите 5 раз.

• Сидя или стоя, поставьте стопы крест-накрест и обопритесь на их внешние края. Задержитесь в таком положении на 10 секунд. Выполните 5 раз.

• Очень медленно сгибайте и разгибайте пальцы ног в течение 3 минут.

• Сядьте на пол, ноги вытяните перед собой и выполняйте медленные вращения стопами. Делайте упражнение 3 минуты.

• В том же положении поочередно опускайте и понимайте пальцы одной и другой ноги, не отрывая пятки от пола. Упражнение делайте в быстром темпе 1 минуту.

Завершить выполнение комплекса упражнений можно контрастными ваннами для ног. Но не забывайте, что при варикозном расширении вен вода не должна быть очень горячей, а разница температур - очень резкой.

orthodox.od.ua