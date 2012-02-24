На Канаду упал 100-килограммовый метеорит.

Как передает NEWSru., над центральной частью Канады был замечен крупный метеорит, который вошел в плотные слои атмосферы. Астроном из Научного центра Калгари Дон Хладэк успел заснять часть его траектории на специальную камеру. По оценкам, масса метеорита достигала 100 килограммов.

"Вспышка была ярче Луны, - отметил канадский астроном. - Некоторые утверждают, что слышали грохот. Вероятно, это произошло в тот момент, когда метеорит распадался на части". Особенно ярким небесный фейерверк был над городком Норт Бэттлфорд (провинция Саскачеван).

Канадский телеканал CTV называет произошедшее "редчайшим явлением". По его информации, такое можно увидеть только раз в жизни. "Видеть падающие звезды - не удивительно, но это был словно большой светящийся шар", - рассказывают очевидцы.

Скорость метеорита составляла примерно 20 километров в секунду - примерно в 60 раз выше скорости звука. "На миг воздух словно взорвался, - поделились очевидцы. - Мы никогда не видели ничего подобного".

Научный центр Калгари уже объявил, что хотел бы собрать как можно больше свидетельств очевидцев с тем, чтобы точнее определить траекторию полета небесного тела в атмосфере.

В соответствии с канадским законодательством права собственности на метеориты принадлежат владельцу того участка, на котором они обнаружены, поэтому, как предупредили сотрудники научного центра, всем охотникам за метеоритами необходимо предварительно получить разрешение у собственников земельных участков в районе поисков.