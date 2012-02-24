Пшенная каша сжигает жир

Если вы убеждены, что каши нужно кушать только детям, вы очень ошибаетесь. Мы намерены доказать вам обратное. Одна из самых полезных каш является пшено. Пшенная каша содержит полезные для организма аминокислоты. Кроме этого, пшенная каша богата растительными жирами, необходимыми для усвоения некоторых витаминов.

Эта каша также богата витаминами группы В. Особенно ее рекомендуют людям, страдающим от пониженного, либо повышенного давления. Витамин РР, который также содержится в пшене помогает в функционировании защитных функций кожи.

Железо, магний, марганец, кремний, медь — это лишь небольшой перечень микроэлементов, на которые богато пшено. А калий, содержащийся в нем, укрепляет сердечные мышцы.

Ценна пшенная каша и тем, что является хорошим сжигателем лишнего жира в организме.

Жители современных городов уже отвыкли от такой еды как каша и зачастую питаются не дома, а в фаст-фудах и других общепитах. И очень зря, готовя простую и вкусную пище дома, вы обеспечиваете себя всеми необходимыми витаминами и сохраняете свое здоровье.

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