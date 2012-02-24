В итальянской Болонье мусульманин тяжело травмировал украинку

В итальянском городе Болонья в ночь с 20 на 21 февраля 30-летний марроканец после ссоры тяжело ранил кухонным ножом 45-летнюю гражданку Украины С.

Об этом УНИАН сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ.

По его словам, трагедия произошла в помещении на улице Гобетти, где жила и работала украинка, присматривая 92-летнюю итальянку. Соседи, которые услышали крики о помощи и, выйдя, увидели следы крови, вызвали карабинеров и скорую помощь и этим спасли потерпевшей жизнь.

Сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице Маджоре.

Злоумышленник был задержан карабинерами после того, как сам позвонил по телефону и сознался в совершении преступления.

Он сообщил, что встречался с украинкой последние 3 года и чувствовал греховность этих отношений, поскольку он мусульманин, а она - христианка. Эти укоры совести, по словам задержанного, и стали причиной его ужасного поступка.