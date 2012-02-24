Чем полезны тыквенные семечки?

Тыквенные семечки — весьма полезная и простая добавка к ежедневному рациону. Главное — употреблять их в сыром, не обжаренном виде.

Тыквенные семечки содержат смолистые вещества, витамины С и В, а также кремний, калий, кальций, цинк и фосфор.

Употребление тыквенных семечек позитивно сказывается на деятельности мозга и зрении, работе пищеварительной, опорно-двигательной, кровеносной и репродуктивной систем организма.

В народе популярны белые семечки как средство, помогающее избавиться от глистов.

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