Чем полезны тыквенные семечки?
08:54, 24 февраля 2012Зарубежные новости
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Для мозга, зрения, пищеварения
Тыквенные семечки — весьма полезная и простая добавка к ежедневному рациону. Главное — употреблять их в сыром, не обжаренном виде.
Тыквенные семечки содержат смолистые вещества, витамины С и В, а также кремний, калий, кальций, цинк и фосфор.
Употребление тыквенных семечек позитивно сказывается на деятельности мозга и зрении, работе пищеварительной, опорно-двигательной, кровеносной и репродуктивной систем организма.
В народе популярны белые семечки как средство, помогающее избавиться от глистов.
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