У человека есть магнитное «чутьё»

Ученые-медики из Массачусетского университета (США) считают, что человек вполне способен видеть магнитное поле Земли также, как это делают насекомые, птицы и животные. Вопрос заключается в том, какую цену придется заплатить нашему здоровью за подобные навигационные способности, — сообщает Wired.

Три года назад ученые установили, что животные во время миграций ориентируются по силовым линиям магнитного поля Земли, видеть которые помогает специальный белок криптохром.

Изучая механизм геомагнитной навигации, исследователи пришли к выводу, что вышеназванный белок улавливает изменения в колебаниях спинов электронов, которые происходят под действием магнитного поля.

Что касается человека, то криптохром у нас также присутствует, но, как предполагают ученые, он утратил свои первоначальные свойства, и вместо этого приобщился к системе регуляции циркадных ритмов.

Как показали эксперименты на плодовых мушках дрозофилах, при определенных условиях вполне возможно опять вернуть человеческому криптохрому его способность «видеть» магнитное поле.

Одним из необходимых факторов активации квантового компаса криптохрома являются свободные радикалы кислорода, которые наряду с этим представляют угрозу для целостности ДНК. В данном случае ученые считают, что за «магнитное» чутье человеку, вполне вероятно, придется заплатить продолжительностью жизни. Так что выбор предстоит непростой, может, даже такой: долгая жизнь, молодость и салоны красоты, а также здоровье — или же чудесные «магнитные» свойства... С другой стороны, придется ли человеку выбирать, если того потребует природа?

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