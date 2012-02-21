Дети в США вчетверо чаще относят себя к противоположному полу

Американские специалисты отметили рост числа детей с расстройствами половой принадлежности, сообщает AP. Результаты трех исследований, проведенных независимыми группами ученых, были опубликованы в журнале Pediatrics.

Нормэн Спэк (Norman Spack) и его коллеги из Бостонской детской больницы выяснили, что за 12 лет число обращений по поводу расстройства половой идентификации выросло в четыре раза. Всего с 1998 по 2010 год в медучреждении лечись 97 таких пациентов в возрасте младше 21 года. Самый младший из них поступил в клинику в четырехлетнем возрасте.

При этом в начале указанного периода времени гормональную коррекцию пола проходили около четырех пациентов в год. В настоящее время медучреждение ежегодно оказывает помощь почти двум десяткам детей с нарушением половой идентификации. Cпэк отметил, что за все время от лечения отказался лишь один пациент.

По данным другого исследования, аналогичная ситуация наблюдается в штате Техас. Кроме того, специалисты Детской больницы Лос-Анджелеса описывают ребенка, поступившего в медучреждение с расстройством половой идентификации. Возраст пациента составляет восемь лет.

Специалисты считают, что растущее число обращений по поводу указанной группы психических расстройств обусловлено разработкой эффективной методики для помощи таким пациентам. В США ребенок, у которого было диагностировано расстройство, до 16-летнего возраста получает препараты, препятствующие половому созреванию. После этого пациенту назначают гормоны для приобретения вторичных признаков противоположного пола.

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