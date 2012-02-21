Пять признаков сниженного иммунитета

Как понять, что твой иммунитет истощен и может не устоять перед простудой и гриппом? Рассмотрим пять признаков сбоя в работе иммунной системы:

– Ты простуживаешься больше 10 раз в год.

– У тебя выпадает много волос, а в горле и суставах есть неприятные ощущения.

– Ты чувствуешь себя постоянно уставшей, даже просыпаешься с этим чувством.

– Ты страдаешь от лихорадки на губах. Герпес есть в организме 90% населения земли, но силы иммунитета сдерживают рост этого вируса.

– У тебя частые осложнения после простуд – обычная простуда то и дело перерастает в гайморит или бронхит.

Если ты наблюдаешь хотя бы один из этих симптомов, возможно, твоему иммунитету требуется ремонт. Обратись к иммунологу, который, после проведения диагностики, назначит тебе эффективное лечение.

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