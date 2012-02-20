О здоровье женщины говорит... ее прическа

Здоровые сияющие волосы — показатель здоровья вашего организма. Если вы болеете, или же неправильно питаетесь, волосы тускнеют. Какие элементы и вещества должны входить в ваш рацион, чтобы волосы чувствовали себя хорошо?

Волосы на 1/4 состоят из воды, она обеспечивает им гибкость. Организм должен получать достаточное количество воды. При этом не нужно ждать, когда вы почувствуете жажду. Если сильно хотите пить, это значит, что ваш организм потерял большое количество необходимой влаги. За день нужно выпивать около 1,5 литра воды.

Белки — строительные элементы волос. Они укрепляют волосы и отвечают за их стойкость к многообразным повреждениям. Белки содержатся в рыбе, мясе, молоке, сыре и крупах.

Железо помогает доставлять кислород волосяным луковицам. Железо содержится в мясе и темно-зеленых овощах. Цинк формирует белковую структуру волос, предотвращает их выпадение. Больше всего цинка есть в мясе и морепродуктах. Никель активно участвует в процессе пигментации волос. Вы можете улучшить естественный цвет за счет включения богатых никелем продуктов: печени, свежих овощей, семян и орехов.

Витамины. Витамин А помогает коже быть здоровой. Все мы знаем, что много витамина А в моркови, и других овощах он также есть в достаточном количестве. Не забывайте, что витамин А наилучше усваивается вместе с жирами, а также при небольшой термической обработке. Витамины В и С важны для хорошей циркуляции питательных веществ, роста и насыщенного цвета волос. К тому же, регулярные физические нагрузки также положительно влияют на формирование здоровых волос, а также обеспечивают снабжение крови в капилляры кожи головы, транспортируют питательные вещества в корни волос.