В Испании после тренировки умер 21-летний футболист

В Испании скончался 21-летний футболист Луис Мигель Ластра, который был найден мертвым у себя дома после тренировки.

Как передает издание Marca, причиной смерти спортсмена, выступавшего за клуб первого дивизиона андалусийского регионального чемпионата "Сьюдад-Хардин", стала острая сердечная недостаточность.

По словам президента клуба Хосе БОНИЛЬИ, несмотря на гибель игрока, этот клуб проведет следующий матч в турнире против команды "Дос Эрманас" и посвятит его памяти Л.Ластры.

За последние несколько лет это уже третий случай гибели футболиста в Испании. В 2007 году в результате сердечного приступа скончался защитник клуба "Севилья" Антонио Пуэрта, а в 2009 году, также из-за проблем с сердцем, умер защитник "Эспаньола" Даниэль Харке.

C 2006 года во время матчей или тренировок во всем мире погибли 23 футболиста, абсолютное большинство из них из-за проблем с сердцем.