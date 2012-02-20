Как сделать волосы к весне красивыми

5 советов по уходу за волосами после зимы.

Хочешь восстановить красоту и блеск волос после зимней спячки? Действуй по советам наших экспертов – и сможешь сделать волосы ухоженными и шелковистыми к весне.

Как восстановить красоту волос после зимы

1. Обязательно остриги посеченные кончики волос

Хочешь освежить волосы? Избавься от посеченных концов, и только потом приступай к интенсивному уходу или лечению масками, бальзамами и прочее.

2. Устрани ломкость

Чтобы восстановить силы и красоту, твоим волосам нужны витамины.

Не удивляйся, на состоянии волос, как и на состоянии всего организма, негативно отражается весенний авитаминоз.

Поэтому эксперты рекомендуют принимать витаминные комплексы для красивых волос, ногтей и кожи, которые можно купить в аптеке. Кроме того, включить в рацион квашеную капусту, цитрусовые, морковь, яблоки, изюм, чернослив и курагу.

3. Смени «зимний» шампунь на увлажняющий

После зимы волосы становятся тусклыми, быстро пачкаются и жирнеют, их трудно расчесывать и совершенно невозможно укладывать. Волосы насытились «зимними» средствами для ухода и требуют более легкого рациона – освежающих и увлажняющих шампунев не слишком плотной консистенции, которые хорошо очищают кожу головы и увлажняют волосы.

4. Защити волосы от выпадения

По словам экспертов, с приходом весны многие девушки и женщины жалуются не только на тусклость, безжизненность шевелюры, но и на усиленное выпадение волос.

Как защитить волосы от выпадения? 1-2 в неделю делать косметическую маску, которая укрепляет волосяные луковицы, а также регулярно пользоваться бальзамами, легкими кремами, сыворотками для укрепления волос.

Кроме того, пользоваться только мягкими расческами и бальзамами, маслами, которые облегчают расчесывание. Не расчесывать мокрые волосы.

5. Наноси защитное масло

Чтобы волосы меньше секлись, всегда наноси на кончики защитное масло, как при обычном расчесывании, так и при укладке с использованием фена.

Возьми на заметку! Чтобы восстановить и подлечить волосы весной, не лишним будет пройти курс профессиональных процедур в салоне, направленных на профилактику и лечение заболеваний кожи головы, выпадения волос, стимуляцию их роста.

lady.tochka.net