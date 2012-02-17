Дети из пробирки обречены болеть?

Дети, родившиеся в результате ЭКО, подвержены различным заболеваниям сильнее, чем дети, зачатые обычным путем. К такому выводу пришли шведские ученые.

Ученые из университета Лунда проанализировали данные о 25 тыс. детей, которые были зачаты в «пробирке». Эксперты считают, что эти дети на 40% чаще «обычных» болеют онкологическими заболеваниями в детском возрасте. Также они могут столкнуться с нарушением репродуктивной функции в будущем. У детей из «пробирки» чаще встречаются пороки внутриутробного развития и синдром Дауна.

По предварительным данным, такая тенденция связана не столько с процедурой ЭКО, сколько со скрытыми патологиями в организме женщин, которые становятся мамами при помощи этого метода зачатия.

mama.ua