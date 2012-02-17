Сегодня наведите порядок в доме и душе

Сегодня 17 февраля, день Металлической Обезьяны.

По фэн-шую в этот день благоприятно пребывание на природе, рыбная ловля, наказание преступников, медитация, йога, спокойный отдых. Рекомендуется только стирка, уборка, уход за телом. Сегодня стоит позаботиться о своем здоровье, подумать о посещении доктора - окулиста, дантиста. Любые занятия легким спортом будут благоприятны. Очень хороший день для избавления от вредных привычек или для того, чтобы сесть на диету.

Этот день подходит также и для завершения изживших себя отношений.

Неблагоприятными будут все основные виды деятельности. Избегайте конфликтов и ссор, не намечайте важных дел. Этот день надо просто пережить.

Фэн-шуй (дословно «ветер и вода») - даосская практика символического освоения пространства. С помощью фэн-шуй можно выбрать «наилучшее» место для строительства дома или захоронения, «верную» разбивку участка; считается, что специалист фэн-шуй может прогнозировать события. Цель фэн-шуй - поиск благоприятных потоков энергии ци и их использование на благо человека.

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