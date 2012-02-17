Какие продукты опасны для ребенка?

Продукты в красочных упаковках, которыми заполнены прилавки, не могут оставить детей равнодушными. Украинские врачи составили «черный список» продуктов, которые лучше не давать ребенку.

Картофельные чипсы. Детям до 3-х лет они вообще запрещены. Чипсы на треть состоят из жира, в них много соли, искусственных добавок, которые разрушают детское здоровье.

Кетчуп и майонез. Полностью запрещены до 2-х лет. В них содержатся модифицированный крахмал, уксус, сахар, соль, перец, и вредные для ребенка консерванты.

Леденцы. Портят эмаль молочных зубов, вызывают кариес. Кроме того, содержат вредные для ребенка вещества.

Газировка. Провоцирует ожирение, заболевания ЖКТ и негативно воздействует на нервную систему ребенка.

Картошка фри. Самые полезные картофельные блюда – приготовленные дома.

Не ранее, чем в 2 года ребенку можно дать попробовать мороженое и черный шоколад.

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