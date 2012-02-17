Школьный автобус попал в ДТП: погибли 10 детей
08:47, 17 февраля 2012Зарубежные новости
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Трагедия в Иерусалиме
Граждан Украины среди погибших и пострадавших в результате ДТП в Иерусалиме нет. Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.
По информации представительства Украины при Палестинской Национальной Администрации, 16 февраля 2012 года в северной части Иерусалима в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком погибли 10 школьников и 42 получили травмы.
По данным диппредставительства, граждан Украины среди погибших и пострадавших в результате ДТП нет.
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