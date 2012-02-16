Чем питаться, чтобы победить злость

13:16, 16 февраля 2012
Зарубежные новости
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350 г «оптимистичных» продуктов

Названы продукты, позволяющие быстро справиться с раздражением и гневом. 350 г «оптимистичных» продуктов в день помогут избежать стрессов и контролировать негативные эмоции.

Итальянские ученые из университета Катандзаро доказали, что «правильная еда» с содержанием аминокислоты триптофан является залогом хорошего настроения. Это, прежде всего, шоколад, икра, молочные продукты, мясо птицы, говядина, свинина, орехи.

Автор исследования Лука Пассамонти считает, что 350-граммовая доза этих продуктов, съедаемая ежедневно, может способствовать лечению психологических заболеваний. Названная еда, конечно, не способствует сохранению фигуры, но ученые считают, что худых людей делает злыми нехватка триптофана.

likar.info

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