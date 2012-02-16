Toxoplasma у котов опасна для здоровья человека

Паразит, живущий в кошачьем организме, попав в человеческий организм, может вызвать шизофрению, заявил ученый из Чехии Ярослав Флегр. Речь идет о Toxoplasma, обитающем в кишечнике котов.

Ранее было известно, что Toxoplasma подавляет иммунную систему человека, и особенно опасен при беременности.

Заразиться можно, даже не имея дома кошки, считает ученый. Кошачьи фекалии могут попасть в воду или почву, где паразит живет некоторое время, а затем может оказаться в организме грызунов или рогатого скота, от которого через плохо прожаренное мясо инфекция передается человеку.

По мнению Флегра, паразит Toxoplasma содержится в организме 55% французов, 22% американцев и 10-20% британцев, и этим объясняется безрассудное поведение многих людей. Попадая в мозг, паразит нарушает функционирование опорно-двигательного аппарата, механизмов восприятия и поведения.

pronowosti.ru