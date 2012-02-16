Яхта «Скорпиус» попала в 12-балльный ураган

Совершающая поход к Южному и Северному полюсам яхта «Скорпиус» с украинско-российским экипажем на пути к Антарктиде попала в 12-балльный ураган.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергей САВЕНКОВ, который координирует поход со стороны власти города (яхта уходила из Сочи 17 сентября, а из Севастополя - 25 сентября прошлого года – УНИАН).

«С капитаном яхты Сергеем НИЗОВЦЕВЫМ мы регулярно выходим на связь. Переход черед море Содружества мог стать трагическим для экипажа: 30-метровые волны, ветер в 60 узлов (более 100 км/ч), настоящий ураган в 12 баллов, как считают моряки», - сказал С.САВЕНКОВ.

По его словам, «в результате урагана волнами снесло одну из антенн, защиту для вспомогательного радара, а после и сам вспомогательный радар, порвало паруса, правда, каким-то чудом вспомогательный радар удалось сохранить».

Как сказал С.САВЕНКОВ, «важно, что экипаж выжил, никто не оказался за бортом, яхта выдержала чудовищный шторм, за борт никого не смыло. А самое главное – экипажем единогласно принято решение идти дальше».

Учитывая необходимость ремонта, капитан яхты принял решение ненадолго зайти на остров Тасмания (Австралия), сказал С.САВЕНКОВ. «После устранения повреждений, смены парусов на новые моряки намерены продолжить поход, и замкнуть круг вокруг Антарктиды», - добавил он.

«В море Росса экипаж намерен максимально продвинуться на юг, в район 77 градусов. Если это у исследователей получится, то они станут первыми яхтсменами, зашедшими так далеко в Антарктиду», - сказал заместитель председателя ГГА.

Как сообщал УНИАН, экипаж яхты «Скорпиус» намерен побить несколько мировых рекордов мореплавания. Первый – зайти в море Росса, а это 77 градус южной широты; второй – за один полярный год сделать две полярных кругосветки вокруг Антарктиды; третий – по длине маршрута - 70 тысяч миль и продолжительности 2,5 года.

Экипаж экспедиции состоит из 8 человек: 4 россиянина и 4 украинца.

Возвращение «Скорпиуса» в Севастополь запланировано на март 2013 года.