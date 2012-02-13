О чем жалеют люди «за 30»

Казалось бы, чем дольше живешь, тем больше упущенных возможностей и, соответственно, поводов для сожаления. Исследование, проведенное учеными Иллинойского и Северо-Западого университетов, доказывает, что это не так, и самобичевать себя больше всего склонны трудоспособные люди среднего возраста, а старики спокойнее относятся к ошибкам молодости.

В центре внимания исследователей оказались люди, которым «слегка за 30». Опрос на тему «О чем вы жалеете» показал следующие результаты. Мужчины, как и следовало ожидать, больше переживают из-за карьеры (34%). И всего 27% женщин беспокоится по этому поводу. Основной причиной для сожалений представительниц прекрасного пола является ушедшая любовь (44%). По сравнению с этим, мужчин с показателем 19% можно посчитать немного бесчувственными.

Интересно, что гораздо дольше мы склонны переживать о том, чего не было, чем о том, что было сделано, но оказалось ошибкой.

Что касается людей возрастной категории «30+», то в этом возрасте сожаление по упущенным возможностям играет чуть ли не доминантную роль в поведении человека, в его самооценке и отношении к жизни.

scienceblog.ru