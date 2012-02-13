У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья южной части Перу.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сайт Геологической службы США.

Подземный толчок был зарегистрирован в 04.28 по местному времени (12.28 мск).

Эпицентр землетрясения находился в 247 километрах к юго-востоку от города Ика. Очаг землетрясения залегал на глубине 75,2 километра.

Данные о жертвах и разрушениях, а также об угрозе цунами, не поступали.