У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,1
10:29, 13 февраля 2012Зарубежные новости
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Данные о угрозе цунами не поступали
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья южной части Перу.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сайт Геологической службы США.
Подземный толчок был зарегистрирован в 04.28 по местному времени (12.28 мск).
Эпицентр землетрясения находился в 247 километрах к юго-востоку от города Ика. Очаг землетрясения залегал на глубине 75,2 километра.
Данные о жертвах и разрушениях, а также об угрозе цунами, не поступали.
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