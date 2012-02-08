Физики научились создавать щели во времени

В Пентагоне трудятся над созданием пространственно-временной маскировки. Подобный вид камуфляжа позволит прятать объекты и краткосрочные события во времени.

В данный момент физики экспериментируют со светом. Как известно, фазовая скорость света в веществе зависит от длины волны. Так, в опыте использовали зелёный лазер, который пропускали через две линзы: первая линза разделяла световой поток на «быстрый» синий и «медленный» красный, а вторая – собирала в исходный зеленый луч. В результате ученые получали временной зазор в 50 пикосекунд.

Теперь ученые работают над тем, чтобы увеличить щель во времени хотя бы до миллисекунд.

Перспективы подобного изобретения огромны. К примеру, исследователи говорят, что если подобную технологию применить для защиты волоконно-оптической связи, это сделает передачу информации таким путём практически недоступной для перехвата.

scienceblog.ru