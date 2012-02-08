Один лимон в день - и вы забудете о всех болезнях

Ученые и врачи утверждают, что довольно лишь одного лимона на день, чтобы обогатиться витаминами и забыть о болезнях.

Его запах такой свежий, что ощущаешь прохладу. Несколько капель лимонного сока, добавленных к компоту, делают вкус других фруктов еще более насыщенным, а ломоть в чае превращает этот напиток на истинное наслаждение.

По данным последних исследований, лимон лечит все — кожу, желудок, кровь, омолаживает, полагает, даже его аромат способный “снять” нам несколько лет. Что же такого полезного в лимоне, как правильно его употреблять, лишь бы чудо исцеления все-таки произошло?

Полезные свойства этого представителя семьи цитрусовых обусловлены его составом. Плоды лимона содержат много не только лимонную, но и яблочную кислоты, витамины С (45-140 мг в 100 г — почти дневная норма), Р, В, незаменимые для здоровья пектины, соли железа, фосфора, калия, кальция, магния.

Свежевыжатый сок спасает от изжоги, ведь в процессе пищеварения лимонная кислота распадается на щелочные компоненты, снижая кислотность желудка, улучшает работу печени, помогает вывести из организма мочевую кислоту (ведь ее излишек — причина подагры, почечных недугов). Благодаря высокому содержимому аскорбиновой кислоты лимон признан самым полезным фруктом для поддержания иммунитета.

Сок лимона надо разбавлять водой, можно в пропорции 1:1, 1:2, для вкуса додавать мед, варенье. Детей к такому напитку следует готовить заранее: начинать с нескольких капель в ложке, каждый раз увеличивая их количество. Потому что к кислому нужно привыкнуть.

Правда, не всегда такой сок следует пить. Например, когда горло воспалено, в полости рта есть язвы (стоматит, ангина), лимонная кислота может послужить причиной изжоги. И лицам с острыми формами язвенной болезни желудка надо также отказаться от лимонного сока.

Не менее полезными являются и лимонно-медово-ореховые пасты. Лимон вместе с кожурой, грецкие орехи (или лесные) перемалывают, для вкуса додают мед и, по желанию, изюм. Ложка такой смеси на день — намного полезнее, чем любые искусственные витамины.

Лимон можно есть и с кожурой. В ней содержится ценное эфирное лимонное масло — проверенный антисептик, да еще и клетчатка. Но учтите то, что кожура горьковатая на вкус, и много ее не съешь. Сначала ее нужно хорошо помыть, ошпарить, поскрести ножом — ведь везли к нам то сокровище из очень далеких краев.

Если вы обобрали лимон от кожуры, не выбрасывайте ее, а положите на рабочем столе возле компьютера, и фитонциды лимонного эфира определенное время будут уничтожать вирусы, которые присутствуют в воздухе.

Зимой дерматологи советуют оздоровлять кожу масками с добавлением лимонного сока. Например, можно натереть свежий корень петрушки и добавить к этой кашке сок из половины лимона. Или же взбить белок и выжать к нему несколько капель лимонного сока. Можно намочить в кефире овсяные хлопья, подождать, пока взбухнут, и добавить несколько капель лимонного сока. Такую маску полезно накладывать на веснушки, пигментные пятна, и через 15 минут смыть теплой водой.

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