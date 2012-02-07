Чем вредны ополаскиватели рта?

Британские ученые установили, что ополаскиватели рта, содержащие в себе алкоголь, могут стать причиной развития раковых заболеваний в ротовой полости. Дело в том, что алкоголь вызывает жжение и сухость во рту, а его концентрация в некоторых ополаскивателях может достигать 25%.

Ученые, во главе с профессором Робином Сеймуром, установили прочную связь между использованием жидкостей для полоскания рта и развитием оральных раковых заболеваний. В последние 10 лет количество раковых опухолей ротовой полости резко возросло. Ученые очень обеспокоены тем фактом, что эти жидкости очень популярны среди курящих людей, которые итак попадают в группу риска.

Медики установили, что алкоголь облегчает проникновение вредоносных субстанций в мягкие ткани рта, что и влечет за собой тяжелые заболевания. Целью алкоголя в жидкостях для полоскания, является транспортировка ментола, эвкалипта и тимола, которые помогают организму бороться с зубным налетом и удалять отложения.

medinfo.ua