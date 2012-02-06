Чем опасен гельминтоз

Родителям не стоит заниматься самолечением: неправильно выбранный препарат может вызвать нежелательный эффект или терапия окажется безрезультатной

Гельминтоз — довольно распространенное детское заболевание. По статистике, даже в благополучной Европе паразитами заражен каждый третий, а в Украине — каждый второй. Гельминты есть у 80 процентов дошкольников. Чаще всего у детей обнаруживают аскариды и острицы. Чем они опасны? Какие анализы нужно сдать, чтобы определить, есть ли у ребенка паразиты? Как от них защититься в дальнейшем? На эти и другие вопросы отвечает врач педиатрического отделения Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Лариса Семененко.

— У малышей чаще обнаруживаем круглые гельминты — аскариды, — рассказывает Лариса Семененко. — Эти паразиты похожи на толстые шнурки розовато-белого цвета и достигают от 15 до 35 сантиметров в длину. Чтобы их выявить, нужно сдать иммуноферментный анализ крови для определения антител (иммуноглобулинов) и антигенов (самих паразитов). Для лечения мы применяем разные химические препараты и средства на растительной основе.

- Чем опасны гельминты?

— Они выделяют ядовитые вещества, которые постепенно наносят вред организму: вызывают боли в животе, тошноту, рвоту, усиленное слюноотделение. Если паразиты попали в кишечник, то малыши становятся вялыми, раздражительными, плохо спят, быстро устают. Кроме аскарид в кишечнике могут обитать и другие паразиты — острицы. В длину они достигают не более одного сантиметра, но вызывают серьезное заболевание — энтеробиоз. В большом количестве острицы провоцируют различные воспалительные процессы, нарушения пищеварения, анемию, аллергию (у пациентов развивается атопический дерматит, нейродермит, диатез), ослабляют иммунную систему. Если обнаружить паразитов с большим опозданием и болезнь окажется запущенной, то малыш может начать отставать в физическом и умственном развитии.

- Как не допустить заболевания?

— Тем, кто держит дома кошку или собаку, дважды в год нужно обязательно проводить дегельминтизацию. Даже если ваш питомец нигде не гуляет, вы сами можете с обувью принести в дом яйца глистов, а кот, вылизывая лапки, заразится. Старайтесь обдавать кипятком овощи и зелень, которые подаете к столу в сыром виде. Чаще мойте руки ребенку, регулярно стригите ему ногти.

Не стоит считать, что заражение глистами невозможно предупредить. Яйца паразитов, прежде чем попасть в организм, должны преодолеть защитный барьер: во рту — губительные для них ферменты слюны, в желудке — кислую среду. Кроме того, личинкам предстоит побороться с иммунитетом ребенка. А чтобы организм смог дать отпор паразитам, нужно постоянно укреплять его защитные силы: закалять малыша, соблюдать режим, следить за правильным питанием. Если ребенок привык все «пробовать», то следует ему объяснить, что грязные предметы и игрушки в рот брать нельзя. Многие мамы в доступной для малыша форме придумывают сказки о чистых ручках и злых микробах. Ребенок сразу не научится правилам гигиены, но если родители постоянно об этом говорят и показывают, как все делать правильно, то результат будет хороший.

fakty.ua