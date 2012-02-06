На Филиппинах произошло сильное землетрясение

Известно об одном погибшем

В центральной части Филиппин произошло сильное землетрясение. Как сообщает радио «Свобода», известно об одном погибшем и панике на улицах. Толчки ощутили, в частности, жители города Себу, где землетрясение продолжалось примерно 30 секунд. По информации Геологической службы США, магнитуда землетрясения в эпицентре составляла 6.8. Угроза цунами не об’являлась.

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