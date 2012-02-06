На Филиппинах произошло сильное землетрясение
09:52, 06 февраля 2012Зарубежные новости
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Известно об одном погибшем
В центральной части Филиппин произошло сильное землетрясение.
Как сообщает радио «Свобода», известно об одном погибшем и панике на улицах.
Толчки ощутили, в частности, жители города Себу, где землетрясение продолжалось примерно 30 секунд.
По информации Геологической службы США, магнитуда землетрясения в эпицентре составляла 6.8. Угроза цунами не об’являлась.
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