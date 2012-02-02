Разъяренные египтяне заблокировали посреди Нила 5 тыс туристов

Пять тысяч иностранных туристов в плавучих отелях застряли около Луксора из-за забастовки крестьян, которые перекрыли плотину.

К югу от египетского города Луксор третий день подряд бастуют местные жители, которые перегородили Нил. Крестьяне, занятые на сельхозработах, требуют увеличить им зарплату.

У перекрытой ими плотины скопились уже около сотни плавучих гостиниц, на палубах которых находятся более пяти тысяч иностранных туристов.

Именно в этом районе расположен археологический комплекс, который является частью популярного маршрута катеров, катающих туристов по Нилу.

Некоторые иностранные туристические компании начали отказываться от посещения Луксора и Асуана.

"Турагентства исключают из маршрутов Луксорскиое и Асуанское направление после того, как в бюро начали поступать тысячи жалоб от клиентов, заблокированных на Ниле возле города Исна в Верхнем Египте", - сказал представитель туристической отрасли Луксора.

Сотням иностранцев приходится на автобусах, с усиленной полицейской охраной, добираться несколько часов до ближайших отелей.

Глава туристической палаты Луксора обратился к правительству страны с требованием немедленно вмешаться в разрешение конфликта.

Напомним, за 2011 год количество иностранных туристов, посетивших Страну фараонов, уже сократилось на треть (32%) по сравнению с предыдущим годом.

На курортах боятся, что количество туристов еще больше сократится после прихода к власти исламистов. Ведь самые радикальные из них теперь призывают ввести в Египте раздельные пляжи для мужчин и женщин и запретить алкоголь и азартные игры.

Кроме того, в стране сейчас очень неспокойно - постоянно вспыхивают уличные беспорядки, а в городе Порт-Саид 1 февраля кровавой бойней завершился футбольный матч. Там погибли 79 человек, более 500 получили ранения.

ТСН