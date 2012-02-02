Чем вредно плоскостопие?

"В последнее время быстро устают ноги, а под вечер болят, — говорит 28-летняя Людмила Борисенко из Ирпеня. — С высоких каблуков перешла на удобную обувь. Но это не очень помогало. Хирург сказал, что у меня плоскостопие, и посоветовал носить ортопедические стельки".

Столичный мануальный терапевт Геннадий Игнатьев, 52 года, устраняет болезни опорно-двигательного аппарата третье десятилетие. Разработал собственную методику. Стопы лечит массажем позвоночника.

— Плоскостопие сигнализирует о серьезных внутренних проблемах, — говорит. — Если болезнь врожденная, значит, у ребенка слабые сухожилия, связки и мышцы голени. Болезнь также может развиться со временем. Из-за длительной нагрузки на ноги, травм, рахита, избыточного веса, беременности и неудобной обуви.

Стопа перестает работать как амортизатор. Нагрузка во время ходьбы со стопы переносится на весь организм. Тогда страдают суставы ног, позвоночник, возникает перекос таза. Из-за этого быстро стареют. Больных приходится оперировать.

— При плоскостопии болят пятки, ноги быстро устают, отекают. Большой палец отклоняется от остальных. Подошва обуви стирается неравномерно.

Чтобы проверить изгиб стопы, врач советует стать влажными или смазанными жиром ногами на лист бумаги. На нем должен остаться отпечаток пятки, переднего участка ступни, пальцев и тонкая линия по внешнему краю. Если же получили отпечаток всей стопы или большей ее части, стоит обратиться к ортопеду.

На раннем этапе развития плоскостопие поддается коррекции. Когда же появляются отеки, тяжесть в ногах, проступают вены, а также болит в пояснице, заболевание неизлечимо.

— Около 80 процентов детей имеют плоскостопие. Полностью устранить его можно лишь у младенцев, когда ткани организма эластичны и хорошо восстанавливаются, — говорит Геннадий Игнатьев. — После 5 лет стопа полностью сформирована. Ребенок обречен на стельки и ортопедическую обувь. Шанс появляется в 10–13 лет, в период полового созревания. В это время организм развивается активнее и опорно-двигательный аппарат поддается частичному исправлению.

Леча плоскостопие, специалист сначала устраняет нарушение в позвоночнике. Дальше массажем укрепляет мышцы и связки стопы. Это формирует правильную ходьбу.

— Если коррекцию стопы проводить лишь ортопедическими стельками или физическими упражнениями, результата не будет. Когда человек будет садиться или ложиться, его позвоночник все равно будет принимать неправильное положение, которое сформировалось от плоскостопия. И сколиоза и других проблем не избежать. Стопу нужно лечить комплексно.

С плоскостопием парней не берут в армию.

gazeta.ua