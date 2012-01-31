В аэропорту Внуково обрушилась часть фасада, пострадала женщина

В международном аэропорту Внуково (Москва, РФ) обрушилась конструкция, удерживающая декоративный фасад терминала А. Она упала на пассажирский автобус, в результате чего пострадала и была госпитализирована женщина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

На данный момент место падения конструкции огорожено, выясняются причины ее обрушения.

Агентство также напоминает, что несколько дней назад, 27 января, во Внуково произошел еще один печальный инцидент: авиатехника убило лопастью вращающегося винта самолета.