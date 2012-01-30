В европейскую часть России идут аномальные морозы

По прогнозу Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера центр «Антистихия», в ближайшие дни на европейской части РФ ожидаются аномально низкие температуры воздуха.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российского МЧС, вторжение арктического воздуха из зоны Карского моря приведёт к аномальному понижению температуры воздуха на Европейской территории страны. В зону аномальных температур может попасть 51 субъект Российской Федерации в центральной и южной части страны, Урала, Северо-запада и Поволжья. В ночные и утренние часы температура может понизиться до «минус» 30 градусов по Цельсию.

МЧС РФ предупреждает, что в условиях аномально-низких температур может возникнуть угроза увеличения количества чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с обрывом линий электропередач и их перегрузкой, гидроударами в системах теплоснабжения, пожарами в домах с печным отоплением, повреждением в системах домового газового оборудования. При аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных.

Отмечается, что основными факторами риска обморожения являются: тесная и влажная одежда и обувь, проблемы с сосудами, алкогольное опьянение, а также слабость и переутомление.