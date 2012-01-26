Какое варенье самое полезное?
Вишнёвое - укрепляет кости, абрикосовое - сердце...
Любишь сладкое? Выбирай лакомство, полезное для здоровья и безопасное для фигуры, – домашнее варенье.
Какое варенье самое полезное?
1. Черная смородина
Черная смородина, перетертая с сахаром, содержит ударную дозу витамина С. Кроме того, в ней есть фитонциды, убивающие вирус гриппа.
2. Черника
Варенье из черники (ягоды вареные или перетертые с сахаром) улучшает память и зрение, защищает сердце и выводит из организма радионуклиды.
3. Малина
Малиновое варенье – незаменимый помощник в борьбе с зимними простудами и недомоганиями. Помогает при боли в горле, ознобе и высокой температуре.
Обрати внимание: большее количество витамина С содержит малина, перетертая с сахаром. Зато при ангине, фарингитах и прочих проблемах с горлом лучше помогает теплое питье из вареных с сахаром ягод малины.
4. Вишня
Вишневое варенье обладает противовоспалительным и антивирусным действием, снижает кровяное давление, укрепляет кости.
5. Айва
Айвовое варенье укрепляет иммунитет, улучшает настроение и особо благоприятно влияет на людей, больных астмой.
6. Дыня
Варенье из дыни способствует кроветворению, помогает при стрессах, переутомлении и неврозах.
7. Абрикос
Абрикосовое варенье благотворно влияет на сердце.
8. Яблоки
Яблочное варенье помогает нормализовать давление, а также укрепляет сердце.