Любишь сладкое? Выбирай лакомство, полезное для здоровья и безопасное для фигуры, – домашнее варенье.

Какое варенье самое полезное?

1. Черная смородина

Черная смородина, перетертая с сахаром, содержит ударную дозу витамина С. Кроме того, в ней есть фитонциды, убивающие вирус гриппа.

2. Черника

Варенье из черники (ягоды вареные или перетертые с сахаром) улучшает память и зрение, защищает сердце и выводит из организма радионуклиды.

3. Малина

Малиновое варенье – незаменимый помощник в борьбе с зимними простудами и недомоганиями. Помогает при боли в горле, ознобе и высокой температуре.

Обрати внимание: большее количество витамина С содержит малина, перетертая с сахаром. Зато при ангине, фарингитах и прочих проблемах с горлом лучше помогает теплое питье из вареных с сахаром ягод малины.

4. Вишня

Вишневое варенье обладает противовоспалительным и антивирусным действием, снижает кровяное давление, укрепляет кости.

5. Айва

Айвовое варенье укрепляет иммунитет, улучшает настроение и особо благоприятно влияет на людей, больных астмой.

6. Дыня

Варенье из дыни способствует кроветворению, помогает при стрессах, переутомлении и неврозах.

7. Абрикос

Абрикосовое варенье благотворно влияет на сердце.

8. Яблоки

Яблочное варенье помогает нормализовать давление, а также укрепляет сердце.

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