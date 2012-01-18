Красная тарелка поможет похудеть

Красная посуда не дает человеку злоупотреблять пищей и спиртными напитками, пришли к выводу немецкие и швейцарские ученые.

Красный цвет в подсознании людей ассоциируется с опасностью и тревожным сигналом. Потому мозг воспринимает продукты питания, находящиеся в такой посуде, как потенциально вредные. В итоге, их употребление сокращается.

В эксперименте принял участие 41 студент мужского пола. Добровольцы должны были пить из красных или синих чашек. Люди, которым достались красные чашки, выпивали на 44% меньше. Во второй части эксперимента 109 добровольцам подали мучные изделия на красных, синих или белых тарелках. Меньше всех съели люди, чья тарелка была красного цвета.

meddaily.ru