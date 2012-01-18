Антибиотики образуют камни в почках

Антибиотики могут повысить риск развития камней в почках, выяснили американские ученые.

Исследование показало, что антибиотики могут изменить микрофлору кишечника, уменьшив колонизацию бактерий Oxalobacter formigenes, которые метаболизируют оксалат. Это делает пациентов чувствительными к формированию камней в почках. Oxalobacter formigenes снижают всасывание оксалата, который поступает с пищей, предотвращая формирование оксалатных камней.

Ученые из Нью-Йоркского университета изучали влияние антибиотиков на микрофлору кишечника у добровольцев, часть из которых принимала антибиотики. Исследования показали, что прием антибактериальных препаратов значительно снижают частоту колонизации Oxalobacter formigenes, а негативный эффект сохраняется в течение как минимум 6 месяцев.

likar.info