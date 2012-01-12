12 украинцев заблокированы в горнолыжном районе Болгарии

Министерство иностранных дел Украины на сегодняшний день не имеет информации о гражданах Украины, пострадавших в результате снегопадов в Альпах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Информация относительно пострадавших граждан Украины или чрезвычайных событий за их участием по состоянию на сегодняшний день в Посольство Украины в Австрии, МИД и другие дипучреждения Украины не поступала», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

В то же время он сообщил, что 12 граждан Украины остаются заблокированными в одном из горнолыжных районов Болгарии из-за снегопада. По словам А.ДИКУСАРОВА, МИД Украины дал поручение Посольству Украины в Болгарии отслеживать эту ситуацию. С гражданами установлена постоянная телефонная связь. Они чувствуют себя нормально, имеют достаточное количество продуктов питания. По информации МИД Украины, в ближайшее время дорога будет разблокирована.

А.ДИКУСАРОВ также сообщил, что по информации компетентных органов австрийский город, в котором находились многие украинские граждане, разблокирован. На сегодняшний день остаются закрытыми некоторые населенные пункты в том регионе Австрии в связи со сходом снежных лавин. Соответствующие службы, имеющие в своем распоряжении большое количество необходимой техники, работают почти в круглосуточном режиме, чтобы расчистить автодороги и туристы смогли добраться до соответствующих пунктов отправления.

По словам А.ДИКУСАРОВА, МИД Украины договорился, что украинским гражданам не будут создаваться препятствия во время их возвращения домой в связи с окончанием срока действия виз. «Это форс-мажорные обстоятельства, на которые не могут повлиять украинские граждане, и они не должны быть заложниками этой ситуации», - сказал он.

В то же время А.ДИКУСАРОВ отметил, что для предотвращения осложнений украинские граждане должны обратиться к представителям туристических компаний, которые занимаются их пребыванием в Австрии, и получить справку о том, что они не имеют возможности выехать из конкретного региона.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что украинские дипломаты готовы оказывать соответствующую помощь своим гражданам. В то же время он сказал, что такие обращения к украинским дипломатам не поступали. «Информацией о количестве граждан больше владеют туристические операторы и Государственная служба курортов и туризма. Если такие обращения будут, то мы будем их оперативно отрабатывать», - добавил он.

