Почему женщины чаще жалуются на здоровье
Исследование медиков
Как показывает статистика, женщины чувствуют себя больными чаще, чем мужчины. По мнению ученых из Испании, это объясняется тем, что женщины чаще страдают от хронических заболеваний.
Считается, что женщины более мнительны и чаще жалуются на различные проблемы со здоровьем, преувеличивая свои симптомы. Испанские эксперты решили выяснить, не является ли более слабое здоровье женщин следствием предрасположенности к хроническим заболеваниям, пишет zdravoe.com. Для этого они опросили более 29 000 человек о том, как они оценивают собственное здоровье. Среди опрошенных женщин 38,8% признались, что считают свое здоровье слабым или очень слабым, а 25,7 считают, что хронические проблемы не дают им нормально жить. Среди мужчин на плохое здоровье пожаловались 27%, а 19,3% чувствуют, что проблемы со здоровьем ограничивают их активность.
Когда ученые добавили в свой анализ информацию о хронических заболеваниях каждого опрошенного человека, разница в ощущениях по поводу собственного здоровья между полами исчезла. Женщины и мужчины, страдающие от одних и тех же хронических проблем со здоровьем, оценивали свое здоровье с одинаковой объективностью.
Женщины чаще страдают от таких хронических расстройств, как артрит, психические расстройства, боли в области шеи, головные боли и боли в спине.