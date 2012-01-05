На Филиппинах жертвами оползня стали 25 человек

Оползень сошёл в районе небольшого поселения золотодобытчиков в провинции Долина Компостела на острове Минданао, в южной части Филиппинского архипелага, погибли не менее 25 человек

Как сообщает РИА «Новости», по словам губернатора провинции Артуро УИ (Arturo UY), под слоем земли и обломков строений оказались ещё более 100 человек, их судьба неизвестна.

Трагедия произошла в регионе, который наиболее пострадал в декабре прошлого года от тайфуна "Ваши" и последовавших за ним ливней и наводнений. Жертвами стихийного бедствия тогда стали почти 1,5 тысячи человек.

Рекорд по числу жертв стихии в стране удерживает тайфун 1991 года, который унес жизни примерно 6 тысяч жителей филиппинского острова Лейте.