В Японии зарегистрирована рекордная убыль населени

Население Японии в прошлом 2011 году сократилось на рекордное количество людей со времени начала ведения статистики. Как передает Лента.Ru, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на японское министерство здравоохранения.

Численность населения в прошлом году достигла 126,24 миллиона человек. Это на 204 тысячи меньше, чем в 2010 году. Это максимальная убыль за год со времени начала ведения наблюдений - с 1947 года.

Сокращение населения в Японии наблюдается пятый год подряд. По данным министерства здравоохранения, существенную роль в процессе сыграл рост смертности в прошлом году на 5,3%.

Утверждается, что существенную роль в этом процессе сыграло землетрясение и последовавшее за ним цунами 11 марта 2011 года. Магнитуда толчков достигала 8,9. Среди прочего оказались повреждены несколько блоков АЭС "Фукусима". В общей сложности в результате катастрофы погибло 15844 человека и 3451 человек пропал без вести.

В середине 2000-х появлялись прогнозы социологов о том, что население Японии должно снизиться к 2050 году почти на 20 процентов и составить около 100 миллионов человек. В качестве причин называлась низкая рождаемость - 1,29 ребенка на женщину, - а также рост среднего возраста мам.