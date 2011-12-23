Свиное сало подтягивает мышцы
Витамин Е предотвращает развитие мышечной атрофии
Витамин Е предотвращает развитие мышечной атрофии, доказали ученые из Университета здравоохранения Джорджии. Раскрыт механизм воздействия витамина на мышцы.
Этот витамин помогает восстанавливать поврежденные клеточные мембраны клеток мышц. Выступая в качестве антиоксиданта, витамин Е ликвидирует в клетке реактивные формы кислорода, а также поддерживает фосфолипиды, заделывающие появляющиеся в мембране бреши.
К атрофии мышц приводят заболевания обмена веществ, например, диабет, а также физические нагрузки на мышцы.
Источники витамина Е:
Растительные:
Растительные масла, зародыши пшеницы, яблоки, миндаль, арахис, зеленые листовые овощи, злаковые, бобовые, хлеб с отрубями, орехи, брюссельская капуста, шиповник, соя.
Животные:
Яйца, печень, молоко и молочные продукты, говядина, свиное сало.