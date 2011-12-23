Свиное сало подтягивает мышцы

Витамин Е предотвращает развитие мышечной атрофии, доказали ученые из Университета здравоохранения Джорджии. Раскрыт механизм воздействия витамина на мышцы.

Этот витамин помогает восстанавливать поврежденные клеточные мембраны клеток мышц. Выступая в качестве антиоксиданта, витамин Е ликвидирует в клетке реактивные формы кислорода, а также поддерживает фосфолипиды, заделывающие появляющиеся в мембране бреши.

К атрофии мышц приводят заболевания обмена веществ, например, диабет, а также физические нагрузки на мышцы.

Источники витамина Е:

Растительные:

Растительные масла, зародыши пшеницы, яблоки, миндаль, арахис, зеленые листовые овощи, злаковые, бобовые, хлеб с отрубями, орехи, брюссельская капуста, шиповник, соя.

Животные:

Яйца, печень, молоко и молочные продукты, говядина, свиное сало.

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