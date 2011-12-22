О чем расскажет учащенный пульс

Пульс сердца в состоянии покоя может спрогнозировать здоровье сердечно-сосудистой системы в ближайшем будущем. Новое исследование показывает, что если частота сердечных сокращений (ЧСС) повышена в течение длительного времени, то риск смерти от заболеваний сердца повышен.

ЧСС в покое у взрослого человека, как правило, составляет около 70 ударов (у спортсменов этот показатель может быть ниже). В исследовании, проводимом американскими учеными, принимали участие около 30 тысяч добровольцев, за которыми наблюдали в течение 10 лет. Те, у кого за этот период пульс увеличился от 70 до 85 ударов в минуту в состоянии покоя, имели повышенный риск смерти от болезни сердца в ближайшие годы.

Повышенное значение ЧСС может быть признаком не только риска болезней сердца, но и симптомом других проблем со здоровьем. Потому учащенный пульс – повод обратиться к своему врачу для медицинского обследования.

likar.info