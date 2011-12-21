Британка оказалась "устойчива" ко всем средствам контрацепции

Жительница Великобритании забеременела шесть раз в течение пяти лет, несмотря на использование целого ряда средств контрацепции, в том числе гормонов и специальных устройств. Как сообщает The Daily Mail, случай 23-летней Джеммы Поттер (Gemma Potter) из города Плимут на юго-востоке Англии озадачил местных врачей.

Поттер принимала комбинированные оральные контрацептивы, когда познакомилась со своим будущим мужем в мае 2006 года. Несмотря на это, спустя три месяца она забеременела. После рождения сына в марте 2007 года женщина вновь стала принимать указанные препараты. Однако лекарства вновь оказались неэффективны, в результате чего в мае 2008 года у Поттер появилась дочь.

Через месяц после рождения девочки женщина установила внутриматочную спираль, которая, по словам врачей, является самым эффективным методом контрацепции. В ноябре 2008 года британка забеременела в третий раз. Однако эта беременность закончилась выкидышем на сроке шесть недель.

После этого мать двоих детей решила попробовать инъекционные контрацептивы, которые необходимо вводить каждые три месяца. Однако и этот способ оказался неэффективен - в 2009 году Поттер родила вторую дочь.

Далее женщине установили гормональный имплантат, эффективность которого специалисты оценивают в 99 процентов. При этом она снова забеременела. На 11 неделе пятой беременности у Поттер опять произошел выкидыш. В итоге она решила вернуться к использованию оральных контрацептивов. Несмотря на регулярный прием этих препаратов, в настоящее время британка находится на десятой неделе шестой беременности.

В связи с этим Поттер обвинила врачей в том, что они не смогли посоветовать ей эффективный способ предохранения от нежелательной беременности. По ее словам, эта ситуация повлияла на половую жизнь с мужем, так как во время секса женщина постоянно думает о том, как не забеременеть снова.

medportal.ru