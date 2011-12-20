Чем полезна морская капуста

Что касается лечебной пользы морской капусты, в первую очередь её рассматривают как бесценный источник йода. В морской капусте йода содержится до 3 % от массы, причём большая его часть представлена различными йодитами, а меньшая — йодорганическими соединениями (например, дийодтирозин). В связи с этим ламинарию часто назначают людям, страдающим зобом (гиперплазией щитовидной железы), а так же другими йододефицитными состояниями. Чтобы получить суточную дозу йода, взрослому человеку нужно съедать около 50 грамм морской капусты в день.

Но йод — это не единственное нужное человеку вещество, в достатке содержащееся в морской капусте.

Морская капуста содержит в избытке фитостерины — это вещества, близкие по строению холестерину. Они помогают организму избавиться от «вредных» холестеринов, обеспечивая профилактику атеросклероза. Длительное употребление морской капусты помогает существенно улучшить показатели крови, снизить риск инсультов, ИБС, стенокардии и инфаркта, нормализовать менструальный цикл у женщин. Не случайно среди японцев, которые активно потребляют морскую капусту в пищу, чрезвычайно мало страдающих атеросклерозом, особенно по сравнению с пациентами той же возрастной группы среди европейцев.

К тому же, ламинария на 15—30 % состоит из альгинатов. Эти вещества широко применяются в медицине и пищевой промышленности. Врачи назначают их в качестве антацидов (при гастритах повышенной кислотности, изжоге, дуоденитах, язвенной болезни). Кроме того, альгинаты ускоряют выведение из организма тяжёлых металлов (свинца, ртути и др.), а так же радионуклидов. В сочетании с большим количеством йода, способность выводить радионуклиды делает морскую капусту незаменимой в рационе людей, работающих в ядерной энергетике и смежных областях.

Кстати, пищевая промышленность использует альгинаты (под кодами E400, E401, E402, E404) для сгущения и придания пище нужной консистенции.

Ещё один способ извлечь лечебную пользу из морской капусты — использовать её в качестве слабительного. Она хорошо прочищает кишечник и в целом ускоряет обменные процессы в организме. К тому же, морская капуста содержит целую «упаковку» витаминов А, С, Е, D, B1, B2, B6, PP и др.

И напоследок стоит сказать, что морская капуста низкокалорийна: энергетическая ценность 100 г морской капусты составляет всего лишь 5 ккал. Это позволяет но основе морской капусты составлять всевозможные диетические салаты даже с использованием масла, моркови и многих других продуктов.

Морскую капусту придётся исключить из рациона беременным, страдающим болезнями почек, некоторыми болезнями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, возможна аллергия на йод, в таком случае, очевидно, морская капуста тоже противопоказана.

natural-medicine.ru