Жолнович отметила, что многие еще не оформили инвалидность.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Украине на 300 тысяч человек увеличилось количество людей с инвалидностью.

Такое заявление сделала министр труда и социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью проекту "Карпьяк на Суспільному". По ее словам, эта цифра может быть больше, ведь многие еще не оформили инвалидность.

"Людей с инвалидностью стало больше на 300 тысяч. Это будут разные люди, потому что многие из пожилых людей оформили инвалидность, многие еще не оформили инвалидность. Поэтому я думаю, что цифра может быть больше, но сейчас с 2,7 миллиона до 3 миллионов человек мы имеем таких, которые имеют статус с инвалидностью", – сказала Жолнович.

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Оформление инвалидности в Украине

После коррупционных скандалов в МСЭК, в Министерстве здравоохранения заявили, что документы, выданные МСЭК, остаются в силе, а вместе с ними – все права, выплаты, льготы, отсрочки и социальные услуги. Статус инвалидности у человека будет действовать до даты следующего оценивания. Если же статус пожизненный, оценивание проходить не нужно.

Там добавили, что если осмотр должен был состояться в первой половине 2025 года – срок автоматически продлен на 6 месяцев с даты введения оценки повседневного функционирования, то есть до 30.06.2025.

Если же человек пропустил сроки повторного оценивания, и это произошло по уважительным причинам, то до 1 ноября 2025 года его должны пройти мужчины 25-60 лет со 2 или 3 группой, а до 1 апреля 2026 года – все остальные категории.

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