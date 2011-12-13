Что особенного в коричневом сахаре

"Вы хотите освежить лицо? Разломите кусочек коричневого сахара. Его крупинки удаляют омертвевшие клетки кожи и украшают лицо здоровым румянцем», — рассказывает Дэвид Паркер, соучредитель компании, занимающейся натуральными средствами по уходу за кожей.

Если вы порезались во время бритья и не можете найти антисептик, протяните руку за сладостями. В экстренных случаях их можно использовать для заживления небольших порезов. Коричневый сахар обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, благодаря чему предотвращает инфекцию. Продезинфицируйте рану водой с мылом и положите немного коричневого сахара на порез (достаточное количество, чтобы полностью накрыть его). Заклейте лейкопластырем и оставьте на несколько часов, повторите 1−2 раза в течение 36 часов. Рана заживет раньше, чем думаете.

Удовлетворите свое пристрастие к сладкому, съев немного коричневого сахара. У него более выраженный вкус, чем у белого собрата. Скорее всего, вам хватит небольшого количества, то есть вы получите меньше калорий!

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