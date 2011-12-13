Как себе помочь в день магнитной бури

Метеоневроз - опасная болезнь до тех пор, пока человек не готов с ней бороться. Если человек не гибок и уверен в своей абсолютной метеозависимости, то он обречен жить с плохим настроением. Когда же он начинает к погоде приспосабливаться, болезнь отступает.

Врачи утверждают, что количество обращений за медицинской помощью во время магнитных бурь увеличивается как минимум в два раза. Особенно страдают пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, больные сахарным диабетом, люди с психическими нарушениями, заболеваниями суставов, щитовидной железы, страдающие астмой и бронхитами. Но точного рецепта, как справиться с магнитной бурей, врачи не дают.

Проконсультироваться в случае недомогания у врача - правильный и логичный поступок. А что делать, когда врачи разводят руками и кивают на капризы погоды или магнитные бури? На помощь приходят «бабушкины» и «соседские» рецепты. Но вот что в них правда, а что - нет?

Так как что-то надо делать, люди начинают сами искать выход. Во время магнитных бурь в обязательном порядке нужно пить витамины и держать под рукой успокаивающие настойки - валерьяну, пустырник, боярышник, травяные сборы. Например, такой:

4 части плодов шиповника, 3 части плодов боярышника и пустырника, 1 часть зверобоя. 1 ст. л. получившейся смеси залить стаканом кипятка, настаивать в термосе 4 часа, процедить. Принимать по полстакана 2 раза в день до еды.

При головокружении и тревожном состоянии без особой причины надо двигаться медленно и плавно, с постели вставать постепенно, давая организму приспособиться к сложной ситуации, больше гулять и обязательно звонить родным и близким, чтобы просто поговорить и узнать, что с ними все в порядке. Тогда на душе станет спокойнее, и магнитная буря покажется не такой ужасной.

geo-storm.ru