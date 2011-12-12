Чем опасны ночные перекусы

Датские ученые провели долгосрочный эксперимент с участием 2,5 тысячи добровольцев, 200 из которых имели привычку перекусывать ночью. У всех участников анализировали состояние здоровья зубов.

Оказалось, что любители ночных закусок потеряли за 6 лет эксперимента наибольшее количество зубов, независимо от того, что именно они ели ночью и были ли они курильщиками.

Ночью у людей понижено слюноотделение, объясняют врачи. Зубы не могут хорошо омываться, что бы человек ни ел в это время – яблоко или конфеты. Самые здоровые зубы были у тех, кто ничего не ел хотя бы за час до сна, чистил зубы сразу перед сном и ночью не перекусывал.

likar.info