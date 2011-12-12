Что любит поджелудочная железа

Острый панкреатит (воспаление поджелудочной железы) сегодня вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?

Вообще говоря, с приступом острого панкреатита люди обычно попадают в стационар по "скорой", потому что терпеть это "удовольствие" часто нет никаких сил. Представьте, что у вас начало конкретно и сильно болеть "под ложечкой", отдавая в левое подреберье, или словно обручем сдавливая всю верхнюю половину туловища. И такая боль длится часами. При этом вас начинает рвать, сначала тем, что вы съели, а потом просто слизью и желчью.

Тут уж анальгетиками не отделаешься, и рука сама тянется к телефону. К счастью, попадание в больницу далеко не всегда означает попадание на операционный стол. Тем не менее, пристальное внимание именно хирургов вам в будущем обеспечено.

"Панкреатит формируется в результате повышения давления в вирсунговом протоке - протоке, через который секрет, собранный со всей поджелудочной железы, поступает в 12-перстную кишку, - говорит врач-гастроэнтеролог ГНИЦ профилактической медицины Ирина Бородина. - Когда давление повышается, в этом протоке развивается так называемый аутолиз - самопереваривание тканей поджелудочной железы, что приводит к повреждению органа".

Как правило, острый панкреатит мы себе дарим сами. То есть, сначала очень хорошо выпиваем, потом очень обильно закусываем жирненьким и жареным, а потом… едем в больницу. Причем, если одним достаточно одного сурового застолья, то другие идут к финалу долго, но уверенно, заливая в себя все новые и новые литры спиртного.

Что же можно предпринять, если вас скрутило, а до больнички далеко, или ее нет вовсе? Первое правило при приступе острого панкреатита - голод, холод и покой. Можно положить грелку или бутылку с холодной водой на эпигастральную область (в район солнечного сплетения). Принять спазмолитическое средство (но-шпу, например). Ничего не есть 2-3 дня, а пить лучше всего гидрокарбонатнохлоридные минеральные воды.

Когда обострение начнет проходить, рекомендуется умеренно щадящая диета с увеличением белка, за счет включения в рацион нежирных сортов вареного мяса, творога, рыбы, сыра, и с уменьшением содержания жиров и углеводов. Есть лучше небольшими порциями 4-6 раз в день. Пища должна быть не горячей и не холодной, чтобы не вызвать новый спазм.

Об алкоголе, жирной и острой пище, консервах, газировке и кислых соках придется забыть. Также исключить из рациона наваристые бульоны, копчености, маринады и специи типа хрена, чеснока, уксуса и горчицы.

В дальнейшем человек может в принципе есть все, но в очень умеренных количествах. И тогда с панкреатитом можно жить.

Pravda.ru

