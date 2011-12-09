От Беларуси требуют ввести мораторий на смертную казнь

Правозащитная организация «Международная амнистия» требует от Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО ввести мораторий на смертную казнь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявила журналистам представитель этой правозащитной организации Хизер МАКГИЛЛ.

Она сообщила, что сегодня вместе с белорусскими правозащитниками передаст в Администрацию Президента Беларуси более 160 тысяч петиций из 30 стран с требованием ввести в Беларуси мораторий на смертную казнь.

«В кампании по введению моратория участвовали самые разные люди. Все они подписали подготовленные «Международной амнистией» обращения к Президенту Беларуси о моратории на применение смертной казни», - подчеркнула Х.МАКГИЛЛ.

Она отметила, что смертная казнь в том виде, в котором она реализуется в Беларуси, не только нарушает право на жизнь, но и признана комитетом по правам человека ООН пытками для родственников осужденных.

«В частности, родственникам не выдают тело, не сообщают места захоронения и очень поздно сообщают о приведении приговора в исполнение», - сказала представитель «Международной амнистии».

По словам Х.МАКГИЛЛ, нигде в мире не существует судебной системы, которая была бы застрахована от ошибки.

«Есть опасность, что приговоренные к смерти Дмитрий КОНОВАЛОВ и В.КОВАЛЕВ не являются действительно виновными. Это мы видели и во время судебного процесса над ними, когда даже потерпевшие сомневались в их вине. Поэтому мы просим Президента Беларуси помиловать осужденных и ввести мораторий на смертную казнь в Беларуси», - резюмировала Х.МАКГИЛЛ.

Как сообщал УНИАН ранее, 30 ноября Верховный Суд Беларуси приговорил Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА к расстрелу, признав их виновными в организации взрыва на станции метро «Октябрьская» в Минске 11 апреля 2011 года. В результате теракта 11 человек погибли на месте, 4 умерли в больницах, тяжкие телесные повреждения получили 32 человека, менее тяжкие – 72, другие телесные повреждения – 283 человека.

Приговор обжалованию не подлежит. Судьбу осужденных может изменить только Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, которому они имеют право подать апелляцию.

Правозащитная организация «Международная амнистия» – всемирное движение людей, выступающих за соблюдение общепризнанных прав каждого человека. Организация насчитывает свыше 3,2 миллионов членов и сторонников в более чем 150 странах и регионах.